ليستر يرفض عرض روما.. ويتمسك بمحرز

أكد كريغ شكسبير مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فريقه تلقى عرضا من روما للتعاقد مع جناحه الجزائري رياض محرز لكنه رفض عرض النادي الإيطالي.



وكشف محرز الذي لعب دورا فعالا في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 عن رغبته في الرحيل في نهاية الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم في صفوف ليستر.



وروما هو مكان مناسب بالنسبة لطموحات محرز بعدما احتل المركز الثاني بين فرق الدوري الإيطالي في نهاية الموسم الماضي ما يعني المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.



وقال المدرب شكسبير: أعتقد أنه نقل عني في المؤتمر الصحفي السابق أنه لم تصلنا أي عروض. لكننا تلقينا عرضا من روما.. علمت بهذا العرض بعد ذلك. لكننا رفضنا العرض بكل أدب بحجة تدني القيمة.



وأضاف شكسبير: كم كانت قيمة العرض. لا تسألوني عن ذلك لأنني لا أعرف. أنا لا أتدخل في مثل هذه الامور.



وتقول تقارير إعلامية إن ليستر سيوافق على بيع محرز (26 عاما) مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني بينما تحدثت تكهنات عن احتمال انتقاله إلى توتنهام اللندني وصيف بطل إنجلترا الحالي.



وقال شكسبير: هو هنا بصفته لاعبا في ليستر سيتي وحتى يبلغونا بعكس ذلك فأنا أتوقع منه الأداء على أعلى مستوى كبقية لاعبي الفريق.