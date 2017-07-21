ليفربول يضم الأسكتلندي روبرتسون

أعلن ليفربول يوم الجمعة تعاقده رسميا مع الأسكتلندي أندي روبرتسون لاعب فريق هال سيتي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.



ووقع روبرتسون (23 عاما) على عقد طويل الأجل مع ليفربول، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ولم يتم الإعلان عن المدة الحقيقية للعقد.



وعقب انتقاله رسميا لفريق ليفربول، قال اللاعب الأسكتلندي الدولي عبر الموقع الرسمي للنادي: للحقيقة أنا مسرور للغاية. كان هناك العديد من التكهنات خلال الاسبوعين الماضيين، ولكنني سعيد بإتمام الصفقة، وأصبحت لاعبا في ليفربول.



وأضاف : عائلتي فخورة بما حققته حتى الآن وكلهم فرحون بانتقالي لليفربول، مثلما هو حالي. كلنا نتطلع لنكون جزء من عائلة ليفربول.



وخاض اللاعب 57 مباراة مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفا وحيدا، وساهم في إحراز أربعة أهداف، وكان أحد أكثر اللاعبين ثباتا في الاداء عندما هبط الفريق في الموسم الماضي.