مخيتاريان: سأساعد زملائي الجدد على التأقلم

يقول لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان إنه سعيد بصفقات التعاقد الجديدة التي أبرهما ناديه مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ويؤكد أن النادي حريص على مساعدة هؤلاء اللاعبين الجدد في التأقلم سريعا والانخراط في صفوف الفريق.



وتعاقد يونايتد الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مع المدافع السويدي فيكتور ليندلوف والمهاجم روميلو لوكاكو الذي هز الشباك للمرة الأولى مع فريقه الجديد في مباراة ودية أمام ريال سولت ليك الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وعن زميليه الجديدين قال مخيتاريان عبر موقع ناديه الرسمي : إنهما يتدربان جيدا.. هما لاعبان جيدان للغاية ونحن نحاول مساعدتهما على التكيف في صفوف الفريق.



وأضاف مخيتاريان: التكيف وتحقيق التجانس بأسرع ما يمكن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهما ولنا لأننا بحاجة إليهما مع بداية الموسم. نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهما على التأقلم.



واحتل لوكاكو (24 عاما) لاعب ايفرتون السابق المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الماضي برصيد 25 هدفا.