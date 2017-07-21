نيمار يستخدم "إنستغرام" لإيصال رسالته إلى برشلونة

تعززت الأخبار التي تتحدث عن انتقال البرازيلي نيمار نجم برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قائلة إن المهاجم الدولي أبلغ بعضاً من زملائه بأنه لن يستمر في برشلونة، وسينتقل إلى العاصمة باريس، وسط أخبار عن اجتماع قريب بين والده ووكيل أعماله مع إدارة باريس سان جيرمان.

ووفقاً لصحيفة "لو باريسيان" فإن نيمار قال لبعض لاعبي برشلونة إنه عازم على الانتقال، فيما رفضت إدارة برشلونة التعليق على القصة، معتبرة أن الموضوع برمته "مجرد لعبة" قد يستخدمها والده للحصول على ميزات إضافية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية فإن برشلونة طلب من اللاعب تطمين الجماهير والتأكيد على أنه باق في صفوف الفريق، لكنه حتى الآن لم يفعل، وفي المقابل نشر نيمار صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" وكأنه يفكر في قرار ما، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة من نيمار إلى أنه سيتخذ قراراً هاماً.

واعتبرت محطة "راديو كاتالونيا" المقربة من برشلونة أن صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان "منتهية بنسبة 95%"، فيما قالت صحيفة "سبورت" إن نيمار يشعر بالانزعاج في برشلونة لأسباب كثيرة، منها وجود لاعب برازيلي واحد فقط وهو رافينيا بخلاف الأعوام الماضية التي شهدت تواجد داني ألفيس وأدريانو ودوغلاس بيريرا.

وترى الصحيفة الإسبانية أن فارق السن واختلاف نمط الحياة بينه وبين ميسي وسواريز بات عاملاً مهما، كونه يحب حياة الصخب والاحتفال، فيما يتبع ضلعا المثلث الهجومي حياة أكثر هدوءاً، كما أنه سيستمر في ظل ليونيل ميسي مهما قدم، بينما يبحث نجم البرازيل عن دور محوري أكبر.

ولم تكن محاولة باريس سان جيرمان لضم نيمار هي الأولى، بل إن والده تقابل مع مسؤولي النادي الباريسي يونيو العام الماضي قبل أن يجدد برشلونة عقده لمدة 4 سنوات وبشرط جزائي يبلغ 222 مليون يورو.