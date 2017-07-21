"كاف" يرفع عدد منتخبات كأس الأمم إلى 24 منتخباً

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الخميس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى 24 منتخبا بدلا من 16 بدءا من النسخة القادمة للمسابقة التي ستجرى في الكاميرون عام 2019.

واجتمع المكتب التنفيذي في المغرب لمناقشة العديد من التعديلات على شكل البطولات القارية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان تقام بطولة أمم أفريقيا 2019 في شهر يونيو من العام نفسه، بدلا من يناير، على أن يتم إرسال مجموعة تفتيش على منشآت الكاميرون والملاعب في سبتمبر المقبل لبحث جاهزيتها لاستقبال منافسات البطولة القارية