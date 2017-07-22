إسبانيا تبحث عن رئيس اتحاد كرة جديد

قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية يوم الجمعة إن المسؤولين يدرسون إيقاف انخيل ماريا فيار رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموجود رهن احتجاز الشرطة حاليا في إطار تحقيقات فساد.



واعتقلت الشرطة فيار ونجله جوركا إضافة إلى مسؤولين إثنين اخرين بعد مداهمة عدة مكاتب يوم الثلاثاء الماضي. واحتجز المسؤولون الأربعة بسبب تورطهم في مزاعم احتيال واختلاس، ونفى فيار كل الاتهامات المنسوبة اليه.



وأمر قاض يوم الخميس باستمرار احتجاز فيار نائب رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) خوفا من هروبه خارج البلاد.



وقال إينيغو مينديز دي فيغو المتحدث باسم الحكومة إن مجلس الرياضة الإسباني سيجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة البحث عن خليفة لفيار على رأس الاتحاد المحلي لكرة القدم.



وأبلغ مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع أسبوعي للحكومة الإسبانية: هدفنا منذ البداية التأكد من أن كل شيء يسير بشكل طبيعي خاصة وأن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونائبه رهن الاحتجاز.