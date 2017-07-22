الاتحاد البوليفي يطالب اللاعبين بعدم المشاركة في مباريات الدوري

طالب اتحاد لاعبي كرة القدم في بوليفيا قائدي الفرق ال12 المشاركة في دوري الدرجة الأولى في بوليفيا بعدم النزول إلى أرض الملعب خلال مباريات يوم السبت في افتتاح فعاليات النصف الثاني (جولة الإياب) في المسابقة بسبب تأخر صرف رواتب اللاعبين.



وقال ديفيد بانياغوا سكرتير عام الاتحاد : أبلغنا اللاعبين بعدم خوض المباريات... هذا هو أفضل إجراء وقائي لحل مشكلة عدم سداد المستحقات المتأخرة للاعبين.



وأوضح أن إجمالي المستحقات المتأخرة في ثمانية من الأندية ال12 بلغت مليون دولار ولكنه أكد أيضا أن أندية مثل بوليفار وأورينتي بتروليرو وذي سترونغست وغوابيرا سددت كل مستحقات لاعبيها حتى الوقت الحالي.