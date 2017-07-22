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تشيلسي يتغلب على أرسنال في "عش الطائر"

المصدر: بكين - د ب أ
لاعبو تشيلسي يحتفلون بهدف باتشواي
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تغلب تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرسنال 3 - صفر في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الصين يوم السبت ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وعلى ملعب بكين الوطني "عش الطائر" أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ويليان بورخيس دا سيلفا وميشي باتشواي في الدقيقتين 40 و42 .

وبعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف باتشواي الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي ولم ينجح أرسنال في الرد علما بأنه حقق الفوز في مباراتيه الوديتين السابقتين أمام سيدني الأسترالي 2 -صفر وويسترن سيدني واندررز الأسترالي 3- 1 .

كلمات دالّة

#أرسنال, #تشيلسي, #بكين

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