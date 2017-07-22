حارس أرسنال يرسل الإسباني بيدرو إلى المستشفى

نُقل الإسباني بيدرو رودريغيز جناح فريق تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى المستشفى بعد اصطدامه مع ديفيد أوسبينا حارس أرسنال خلال مباراة الفريقين يوم السبت.



وتعرض بيدرو للاصطدام بأوسبينا في الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت تشيلسي مع أرسنال في بكين وتلقى العلاج لوقت طويل من قبل الجهاز الطبي لتشيلسي لكنه غادر الملعب وهو يعاني من نزيف في الانف.



وأكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أن بيدرو (29 عاما) سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته.