دورتموند: أوباميانغ لن ينتقل إلى الصين

استنكر بوروسيا دورتموند الألماني ما تردد من أنباء عن إمكانية انتقال مهاجم الفريق الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ إلى أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها في الإنترنت في وقت متأخر مساء الجمعة أن مفاوضات مبدئية جرت بشأن انتقل أوباميانغ إلى تيانغين كوانغيان الصيني في يناير المقبل.



وأوضحت الصحيفة أن دورتموند سيحصل على 70 مليون يورو نظير انتقال اللاعب الذي سيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 20 مليون يورو وأن عقده مع النادي الصيني سيمتد حتى 2020 .



وذكر النادي ، في تغريدة له على "تويتر" ؛ : ليس هناك أي اتصال مع ناد آخر بشن أوباميانغ. ومن ثم ، لم تكن هناك أي مفاوضات حول انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية.



وكان دورتموند أكد يوم الثلاثاء أن أوباميانغ ليس للبيع في فترة الانتقالات الصيفية والتي تمتد في أوروبا حتى 31 أغسطس المقبل.



وارتبط اسم أوباميانغ بأكثر من ناد يرغب في التعاقد معه مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وكوانغيان الصيني وأخيرا ميلان الإيطالي.



وتصدر أوباميانغ قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا. ويمتد عقد اللاعب مع دورتموند حتى 2020 .