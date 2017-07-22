ديبورتيفو الإسباني يضم فابيان شار

اعلن نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني لكرة القدم يوم السبت عن تعاقده مع المدافع السويسري الدولي فابيان شار بعقد يمتد لأربعة أعوام.



وانضم شار(25 عاما) لصفوف ديبورتيفو قادما من هوفنهايم الألماني في صفقة بلغت قيمتها أربعة ملايين يورو.



وشارك شار في 27 مباراة مع منتخب سويسرا وسبق له الاحتراف في بازل السويسري قبل أن ينتقل لهوفنهايم، لكنه شارك في سبع مباريات فقط في البوندسليغا الموسم الماضي.



وبات شار خامس صفقات ديبورتيفو هذا الصيف بعد جويلرمي وجيرارد فالنتين وفيدريكو فالفيردي وزكريا بقالي.