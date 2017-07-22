دي بور يطالب بحماية زاها من التدخلات الخشنة

طالب المدرب فرانك دي بور مدرب كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الحكام بمنح لاعبه ويلفريد زاها حماية أكبر بعد التدخلات القوية من لاعبي وست بروميتش البيون في بطولة الكأس الاسيوية يوم السبت.



وواجه زاها صعوبة أمام فريق المدرب توني بوليس لكن بالاس نجح في الفوز 2-صفر بفضل هدفين في الشوط الأول من لوكا ميليفوفيتش من ركلة حرة وبكاري ساكو ليحصد المركز الثالث.



وقال دي بور: إذا أردت بيع الدوري الممتاز هنا والتأكيد على جمال اللعبة فإن هذه التدخلات ستكون خارج السياق، بالتأكيد عندما يكون التدخل عادلا فلا توجد مشكلة لكن وعلى سبيل المثال فانهم كانوا يبحثون عن زاها ويحاولون إصابته ولا يمكن أن نقبل ذلك. لا يوجد أي مدرب يقبل ذلك.



وأضاف: هو أحد اللاعبين الممتعين في الدوري الممتاز. لا أريده أن يبتعد لعدة أسابيع أو أشهر. عندما يكون الأمر عادلا لن تسمعوا أي شكوى مني لكنه ربما لم يكن محظوظا.



وكان دي بور غاضبا بالتحديد من تدخل كريغ داوسون ضد اللاعب القادم من ساحل العاج في بداية المباراة.



وأفلت لاعب وست بروميتش من أي عقوبة خلال المباراة التي وصفها بوليس بأنها حماسية للغاية.



وقال دي بور: التدخل الأول كان يستحق إنذارا وبعد ذلك كان سيعلم أنه لن يستطيع تكرار الأمر، والآن تمنحه الإذن بالقيام بتدخل آخر لذا اعتقد لو أن هناك تفكيرا لبيع الدوري الممتاز هنا يجب أن تقوم بعمل ما لمنع هذه التدخلات المجنونة، لكن يجب أن أشيد بويلفريد لأنه حافظ على هدوئه ورد بأقدامه.