زيدان: رونالدو واحد منا.. سيبقى في ريال مدريد

استبعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني بشكل قاطع رحيل نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الملاحق من طرف مصلحة الضرائب .

وقال زيدان في مقابلة مع شبكة التلفزيون "إي إس بي إن" الأميركية: كريستيانو في النهاية واحد منا. ببساطة، سيبقى معنا.

وأضاف زيدان الذي يشرف حاليا على المعسكر التدريبي الإعدادي لفريقه للموسم الجديد في الولايات المتحدة: إنه في عطلة في الوقت الراهن، إنه يرتاح، يستحقها جيدا، سيلتحق بنا بمجرد انتهاء عطلته.

وكان رونالدو أشعل التكهنات بخصوص مستقبله عشية انطلاق كأس القارات في روسيا حيث أوضح لمقربيه رغبته في ترك إسبانيا بسبب اتهامه من طرق القضاء المحلي بالتهرب الضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين والشك يحوم حول نوايا أفضل لاعب في العالم 4 مرات والفائز مع النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في العامين الاخيرين.

وتطرق زيدان ايضا إلى أحد اللاعبين المطلوبين بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مواطنه المهاجم كيليان مبابي المرتبط بعقد مع موناكو حتى عام 2019 والذي ترغب العديد من الأندية في التعاقد معه وقال: إنه لاعب جيد جدا، موهبة كبيرة في سن الثامنة عشرة مع شخصية جيدة، لقد أظهر الموسم الماضي كل ما هو قادر على تقديمه. إنه ليس لاعبا في فريقي، لا يمكنني قول أشياء أخرى.