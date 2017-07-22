زيدان يؤكد رحيل دانيلو عن صفوف ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رحيل الظهير البرازيلي دانيلو عن النادي، ما يعزز فرضية أن يكون مانشستر سيتي الإنجليزي الوجهة المقبلة للاعب.

وتحدث زيدان من لوس أنجلس الأميركية عشية المباراة الودية بين بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا ومانشستر يونايتد الإنجليزي في سانتا كلارا (ولاية كاليفورنيا)، عن التغييرات الحاصلة في الفريق وبينها رحيل ألفارو موراتا إلى تشيلسي بطل إنجلترا.

وقال المدرب الفرنسي: بعض اللاعبين الجيدين رحلوا، وآخرون شبان وصلوا إلى الفريق الأول. نحاول دائما التحسين. دانيلو رحل وموراتا ايضا. أنا لا أقول بأننا نفتقد إلى مهاجم، لكننا خسرنا واحدا كان معنا الموسم الماضي. هذا هو واقع الأمر.

وواصل: سنرى كيف سندير الأمور. نحن جميعا هنا في الولايات المتحدة وهناك 28 لاعباً... هذا عدد كبير.

وتشير التقارير أن دانيلو ينتظر تجاوز الفحص الطبي الروتيني للتوقيع مع مانشستر سيتي الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا.