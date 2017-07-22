فالفيردي: أعشق نيمار.. ولا أريد رحيله

قال إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة إنه يرغب في استمرار البرازيلي الدولي نيمار ضمن صفوف الفريق لدوره داخل الملعب وكذلك خارجه.



وأوضح فالفيردي : نيمار لاعب نعشقه ونحبه كثيرا لما يقدمه كلاعب من ناحية ولما يقدمه داخل غرف تغيير الملابس. في إشارة لقدرة نيمار على تحفيز زملائه من ناحية ومساعدتهم معنويا إضافة لروح الدعابة التي يتسم بها داخل غرف تغيير الملابس قبل وبعد المباريات. وأضاف : هذا هو وقت الشائعات ، ولكن نيمار مستمر معنا ، ونتمسك بوجوده.



وتأتي تصريحات فالفيردي قبل مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في أولى مباريات الفريقين بدورة كأس الأبطال الودية.



واستحوذ نيمار هذه الأيام على معظم الاهتمام الإعلامي في ظل التقارير الصحفية التي أشارت لاقتراب رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وضاعف اللاعب نفسه من حجم الجدل والشكوك حول استمراره مع برشلونة من خلال التزامه الصمت والرسائل التي يوجهها في شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.



وأكد برشلونة أن نيمار ، الذي يشكل ثلاثيا هجوميا ناريا مع زميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز فيما يعرف بثلاثي "إم إس إن" ليس للبيع وأن سان جيرمان سيخرق قواعد اللعب المالي النظيف إذا سدد الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يبلغ 222 مليون يورو.