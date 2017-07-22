مفاجأة..والد نيمار قبض مالاً من برشلونة فاق رواتب ميسي

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن حصول نيمار سانتوس، والد النجم البرازيلي نيمار على مبالغ مالية من نادي برشلونة خلال الأعوام الأربعة الماضية، فاقت ما تقاضاه نجم الفريق الأوحد ليونيل ميسي خلال الفترة ذاتها.

وبدأت الصحف الإسبانية المقربة من برشلونة هجومها على والد نيمار الذي يتردد حصوله على وعد من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي إذا نجح بنقل ابنه إلى الفريق الباريسي بالحصول على 100 مليون يورو، بخلاف راتب اللاعب والشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

وحصل والد نيمار على 40 مليون يورو عندما وقع ابنه لمصلحة برشلونة صيف العام 2013، وفي العام الماضي حصل على 50 مليون يورو بعد تجديد عقد ضلع مثلث "إم إس إن" الثالث، لتصل قيمة المبالغ التي حصل عليها إلى 90 مليون يورو، فيما لم تتجاوز قيمة رواتب ميسي السنوية في الفترة بين 2013-2016 مبلغ 74.9 مليون يورو.

وقالت صحيفة "سبورت" في عددها الصادر يوم السبت أن إدارة برشلونة قررت عدم التدخل في قضية نيمار، وتركه يقرر موقفه بعدما سئمت من تردد أحاديث انتقاله بين فترة وأخرى، بينما يتولى الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي مهمة إقناع زميلهم بالبقاء والاستمرار في صفوف برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن سواريز تحدث مع نيمار في الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، لكن اللاعب البرازيلي لم يغير رأيه، وسط تأكيدات من "سبورت" بأن باريس سان جيرمان سيرسل مسؤولاً إلى الاتحاد الإسباني لدفع الشرط الجزائي لنيمار قبل نهاية الأسبوع الجاري.