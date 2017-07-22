ميلان الجديد يكتسح بايرن برباعية ثقيلة

وجه ميلان الإيطالي لطمة قوية لبايرن ميونخ الألماني في استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد بتغلب الفريق الإيطالي على بايرن 4 - صفر يوم السبت في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدينة شنغن الصينية ضمن فعاليات بطولة كأس الأبطال الدولية.



وفشل بايرن في الصمود أمام ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في جنوب الصين ليخسر مباراته الثانية على التوالي في هذه البطولة حيث سبق ل الخسارة بركلات الترجيح أمام أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي بعد تعادلهما 1 - 1 في الوقت الأصلي للمباراة ضمن منافسات هذه الدورة الودية.



وحسم ميلان المباراة تمما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها فراتك كيسي في الدقيقة 14 وباتريك كوتروني في الدقيقتين 25 و43 ، واختتم هاكان كالهانوغلو التسجيل في الدقيقة 85 بالهدف الرابع لميلان.



ولم تكن الهزيمة القاسية هي الخسارة الوحيدة لبايرن في هذه المباراة حيث تعرض لاعبه الأسباني خوان بيرنات أيضا للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء.



ولعب الكولومبي خاميس رودريغيز والبرتغالي ريناتو سانشيز في الشوط الثاني ونجحا في تحسين مستوى أداء بايرن الذي سنحت له فرصتان لتقليص لنتيجة عن طريق توماس مولر وكورينتين توليسو.