تشيلسي يؤكد إصابة بيدرو بارتجاج في المخ

أكد تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أنه ينتظر المزيد من الفحوص الطبية لمهاجمه الاسباني بيدرو رودريجيز الذي تعرض لارتجاج في المخ وإصابات في الوجه.



ونقل بيدرو إلى المستشفى بعد اصطدامه مع ديفيد أوسبينا حارس أرسنال خلال مباراة الفريقين السبت.



وذكر تشيلسي في بيان له: بيدرو بقي في المستشفى ليلة أمس تحت الملاحظة بعد تعرضه لارتجاج في المخ وإصابات في الوجه خلال المباراة أمام ارسنال أمس.



وأضاف البيان: سيعود بيدرو إلى لندن من أجل المزيد من الفحوصات.



وتعرض بيدرو للاصطدام بأوسبينا في الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت تشيلسي مع أرسنال في بكين وتلقى العلاج لوقت طويل من قبل الجهاز الطبي لتشيلسي لكنه غادر الملعب وهو يعاني من نزيف في الأنف.