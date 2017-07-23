روما يضم الصربي كولاروف من مانشستر سيتي

أعلن فريق روما الإيطالي لكرة القدم مساء السبت ضم الصربي الدولي الكسندر كولاروف من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة أعوام في صفقة بلغت قيمتها خمسة ملايين يورو.



وقدم كولاروف مسيرة جيدة في سيتي على مدار سبعة أعوام منذ انتقاله للفريق قادما من لاتسيو الإيطالي في 2010 ولكن تراجعت نسبة مشاركات اللاعب الصربي مع سيتي في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا.



وتحدث كولاروف للموقع الرسمي لمانشستر سيتي قائلا: عندما جئت في 2010 بصراحة لم اتوقع أن العب لكل هذه الفترة، اليوم يوم الرحيل، كل الأمور سارت بشكل سريع في أخر يومين، بالنسبة لي هو يوم حزين وبالنسبة لي كان بمثابة شرف عظيم أن ارتدي هذا القميص.