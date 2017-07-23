رونالدو ينصح نيمار: احذر الانتقال إلى باريس سان جيرمان

تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في قضية انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان، ناصحاً إياه بالاستمرار في برشلونة ورفض العرض الفرنسي.

وكشفت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية أن رونالدو بعث برسالة إلى نيمار عبر "واتس أب" قال فيها: لا أنصحك بترك برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان، سترتكب خطأ كبيراً، لكن إذا أردت ترك ملعب "كامب نو" فانتظر إلى الموسم القادم وتوجه إلى مانشستر يونايتد.

ويملك الثنائي علاقة جيدة، بخلاف علاقة فريقيهما المتوترة دائماً، من خلال مقابلاتهما الدائمة في الأحداث والفعاليات التي تنظمها شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية، والتي ترعاهما سوياً.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن نيمار الذي أبلغ جوزيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة برغبته الرحيل عن صفوف النادي، كان يتواصل بشكل مستمر مع كريستيانو رونالدو لأخذ رأيه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي.

وزادت: رونالدو أرسل عددا من الرسائل إلى نيمار قال فيها إن انتقاله إلى باريس سان جيرمان سيكون خطوة للوراء في مسيرته الرياضية، كونه سينتقل إلى فريق أصغر من برشلونة، وبطولة محلية ضعيفة.

وزاد رونالدو في رسائله: إذا أردت الانتقال إلى فريق بمستوى برشلونة، فليس أمامك إلا ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.

وسجل نيمار هدفين رائعين في ساعة مبكرة من صباح الأحد عندما قاد برشلونة إلى الفوز على يوفنتوس 2-1 في الولايات المتحدة، ورفض والده نيمار سانتوس الحديث إلى الصحافة التي احتشدت لمعرفة مستقبل نجم الفريق الكتالوني.