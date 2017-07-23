صلاح وكوتينيو يمنحان ليفربول كأس الدوري الإنجليزي

سجل النجم المصري محمد صلاح ثاني أهدافه بقميص فريقه الجديد ليفربول الذي توج يوم السبت بلقب بطولة "كأس الدوري الإنجليزي في آسيا" إثر الفوز على ليستر سيتي 2 - 1 في المباراة النهائية.



وعلى ملعب استاد هونغ كونغ الذي احتضن منافسات البطولة ، افتتح المهاجم الجزائري إسلام سليماني التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 12 .



بعدها قلب ليفربول موازين المباراة لصالحه وحسمها بهدفين لمحمد صلاح وفيليبي كوتينيو في الدقيقتين 20 و44 لينتزع اللقب.



وواصل محمد صلاح بذلك بدايته القوية ضمن صفوف ليفربول حيث كان قد سجل للفريق أيضا هدف التعادل 1 - 1 في شباك ويجان في 14 يوليو الجاري.