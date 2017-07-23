فيليب لام أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا

حصل فيليب لام على لقب أفضل لاعب ألماني في 2017 بعد شهرين من اعتزال قائد المنتخب الألماني وبايرن ميونخ لكرة القدم.



وتصدر لام (33 عاما) الاستفتاء الذي اجرته مجلة "كيكر" الرياضية بين الصحفيين الرياضيين بحصوله على 242 صوتا.



وحل توني كروس لاعب ريال مدريد المتوج في الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 192 صوتا.



واعتزل لام في مايو الماضي بعد فوزه بثمانية ألقاب مع بايرن في البوندسليجا كما فاز بلقب كأس ألمانيا ست مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة في 2013 بجانب تتويجه مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014.



وقال لام الذي قضى أغلب مسيرته مع بايرن ميونخ: إنه امتياز كبير، أشعر بالسعادة حقا، اعتقد أن الصحفيين الرياضيين نظروا إلى مسيرتي الرياضية بأكملها.



وفاز المدرب الشاب جوليان ناغلسمان بلقب أفضل مدرب في ألمانيا وفازت دزينفر ماروزان قائدة المنتخب الألماني بلقب أفضل لاعبة.