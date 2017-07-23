كلوب: برشلونة يضيع وقته في محاولة تعويض نيمار

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن برشلونة يضيع وقته من خلال محاولته التعاقد مع لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو بغض النظر عن العرض الذي تقدم به، في محاولة النادي الإسباني تعويض الرحيل المحتمل لنجمه نيمار.

وسبق لكلوب رفض عرض بقيمة 93 مليون دولار للتعاقد مع كوتينيو الذي سجل هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي (2-1) السبت في هونغ كونغ، علما بأنه صنع الهدف الأول للدولي المصري محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات لوسائل الاعلام البريطانية: إذا قلت أنه ليس للبيع، فهو ليس للبيع. مضيفا: لا يوجد شيء آخر لأقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، هكذا هي المسألة.

وباع ليفربول نجمه الأوروغوياني لويس سواريز إلى برشلونة وجناحه رحيم ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي فى السنوات الأخيرة، بيد أن كلوب أكد أن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة لكوتينيو في معرض رده عن سؤال عما إذا كان تلقى ضمانات من إدارة ليفربول بعدم بيع النجم البرازيل.

وقال كلوب الذي أصيب بخيبة امل في محاولته التعاقد مع لاعب وسط لايبزيغ الألماني الدولي الغيني نابي كيتا ومدافع ساوثمبتون الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك: يمكنني ان اقول 20 مرة، انه ليس للبيع.

وتابع: إذا سألت السؤال الآخر بالطريقة الأخرى وقلت إنه ليست هناك أي ضمانات ستكبت القصة بطريقة أخرى.

وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق، الذي انضم إلى الإدارة الفنية لليفربول عام 2015: مع سواريز لم أكن متواجدا في الفريق. مضيفا: عندما باع النادي ستيرلينغ كنت ربما آخر من يعرف ذلك، وهاتان الحالتان لا علاقة لهما مع حالة كوتينيو.