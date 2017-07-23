لاعب تشيلسي يشتم الصين.. والنادي يصدر بياناً

اعتذر نادي تشيلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم من الصين حيث يقوم بجولة استعدادية للموسم المقبل، بعد تعليقات مسيئة لها من لاعبه البرازيلي كينيدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر النادي بيانا باللغتين الانكليزية والصينية عبر موقعه الالكتروني حمل عنوان "اعتذار نادي تشيلسي لكرة القدم من الشعب الصيني على تعليقات مسيئة للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد النادي انه حظي باستقبال ودود في ملعب "عش الطائر" في بكين حيث خاض السبت مباراة ودية ضد غريمه المحلي أرسنال (3-صفر) استعدادا للموسم الكروي الجديد، وإنه فوجىء بتعليقات لاعبه.

وكان كينيدي (21 عاما) نشر عبر حسابه على "إنستغرام" شريطين مصورين، يقول في أحدهما "تبا لك يا صين"، ويظهر في الثاني حارسا أمنيا نائما مرفقا بعبارة "استيقظي أيتها الصين. أيتها الغبية".

وشدد النادي على رغبته في تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والمملكة المتحدة، وأنه ينأى بنفسه عن تعليقات لاعبه.

وأضاف البيان: أفعال كينيدي كانت غلطة سيتعلم الكثير منها. تصرفه لا يمثل كامل الفريق ولا يتوافق مع تطلعات النادي ومتطلباته القاسية من لاعبيه الشبان. لقد تم توبيخه بشكل قوي.

وشدد: الجميع في نادي تشيلسي يبدي الاحترام الأقصى والإعجاب بالصين ويحب مشجعينا الصينيين. بسبب ذلك، صدمنا وأحزننا الأثر السلبي لما رأيناه على مر اليومين الماضيين.. نعتذر بصدق على الألم الذي تعرض له مشجعونا الصينيون إضافة إلى كل الشعب الصيني.

وانضم كينيدي إلى تشلسي قادما من فلومينيزي البرازيلي في 2015، وخاض ثلاث مباريات معه في الموسم المنصرم الذي أحرز خلاله النادي لقب الدوري الممتاز للمرة الثانية في ثلاثة مواسم.