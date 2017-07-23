مانشستر سيتي يضم البرازيلي دانيلو

أكمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة ضم المدافع البرازيلي الدولي دانيلو من صفوف ريال مدريد الاسباني بعقد يمتد لخمسة أعوام مع في صفقة بلغت قيمتها 26 مليون جنيه إسترليني.



وبات دانيلو رابع صفقات مانشستر سيتي هذا الصيف بعد الإنجليزي الدولي كايل ووكر والبرتغالي برناردو سيلفا والحارس البرازيلي إديرسون مورايس.



وانفق سيتي حتى الآن نحو 150 مليون على تدعيم صفوفه هذا الصيف حيث دفع 45 مليون استرليني لضم ووكر و43 مليون للتعاقد مع سيلفا وتكلفت صفقة ضم مورايس 35 مليون قبل أن يضم دانيلو مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.



كما اقترب سيتي من ضم بنيامين ميندي مدافع موناكو الفرنسي مقابل 52 مليون إسترليني.



وقال دانيلو: كان هناك اهتماما من أندية أخرى، لكن طموحي دائما كان يصب في اللعب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.



وانضم دانيلو إلى ريال مدريد في 2015 قادما من سانتوس البرازيلي، لكنه شارك في 17 مباراة فقط في الدوري الإسباني على مدار موسمين.

وفاز دانيلو خلال مسيرته مع الريال بلقب الدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب مونديال الأندية.