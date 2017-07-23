مورينيو: دي خيا صادق.. وسيبقى في يونايتد

أكد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بأن الحارس الإسباني دي خيا لن ينتقل إلى أي ناد في الانتقالات الصيفية الحالية، وأنه سيقى في صفوف الفريق الموسم المقبل.

يأتي تأكيد مورينهو بعد ظهور عدة أخبار و تقارير توحي باهتمام أبرز الأندية العالمية بالحارس (26 عاماً) من أتلتيكو مدريد الأسباني عام 2011 و الذي أكمل أكثر من 200 مباراة مع الشياطين الحمر أحرز خلالها سبعة ألقاب متفرقة. ويحمي مرمى المنتخب الإسباني أساسياً بعد اعتزال إيكر كاسياس دولياً.

وقال مورينيو: تلقى مانشستر يونايتد العديد من العروض سابقا لدي خيا وأنهم قد وقفوا حائلا بين اللاعب و العروض المقدمة له. وأتبع: لن أمنع أي لاعب من الانتقال إذا أراد ذلك، لكن في حالة دي خيا فإنه سيستمر معنا الموسم المقبل، وأعجبني صدقه وتركيزه مع الفريق.

واعترف أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد بأنه من الصعب أن يستطيع ناديه تعويض الحارس الأفضل في العالم من وجهة نظره و بأن بيعه سيكون خسارة كبيرة على مانشستر يونايتد.

يذكر أن ريال مدريد قد حاول ضم دي خيا في 2015 لكن فشلت الصفقة في آخر يوم من أيام سوق الانتقالات الصيفية.