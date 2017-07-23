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"كونكاكاف" يوقف لاعبين من السلفادور بسبب "العض"

المصدر: نيويورك - د ب أ
روميرو بعد "عض" ألتيدور
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عاقب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) هنري روميرو مدافع منتخب السلفادور بالإيقاف ست مباريات بعد أن عض جوزيه ألتيدور مهاجم منتخب أميركا، كما عوقب داروين سيرين قائد منتخب السلفادور بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب واقعة مماثلة.

وتورط روميرو في عض ألتيدور في كتفه من الخلف، بينما عض سيرين المدافع الأمريكي عمر غونزاليس في الشوط الثاني من مباراة الفريقين في دور الثمانية للكأس الذهبية.

وأوضح اتحاد الكونكاكاف أن العقوبة جاءت بسبب "السلوك غير الرياضي" لكن ستنطبق فقط على المباريات الرسمية.

كلمات دالّة

#أميركا, #السلفادور, #كونكاكاف

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