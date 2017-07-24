أنشيلوتي: خاميس سينقل سيطرة بايرن المحلية إلى أوروبا

يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ أن خاميس رودريغيز المنضم لبطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم على سبيل الإعارة سيلعب دورا مهما في محاولة الفريق نقل سيطرته المحلية إلى أوروبا.



وقاد أنشيلوتي بايرن للقبه الخامس على التوالي في الدوري في الموسم الماضي لكن الفريق ودع دوري أبطال اوروبا من أدوار خروج المغلوب للعام الرابع على التوالي ويأمل المدرب الايطالي في أن يمنح رودريغيز فريقه نجاحا أكبر.



وقال أنشيلوتي للصحفيين في سنغافورة يوم الاثنين حيث سيشارك بايرن في دورة بين ثلاثة فرق: خاميس يملك مهارة مذهلة ويمكنه أن يحسن من مستوانا.



وأضاف المدرب الإيطالي عن رودريغيز الذي انضم لبايرن لموسمين على سبيل الإعارة من ريال مدريد: اعتقد أنه يمنحنا شيئا إضافيا بين خطي (الهجوم والوسط) خاصة في التمريرة الأخيرة إلى المهاجمين.



وقال اللاعب الكولومبي البالغ عمره 26 عاما وقضى ثلاثة مواسم مخيبة للآمال مع فريق العاصمة الإسبانية: انتقلت إلى بايرن لأنه أحد أفضل الأندية في العالم وأنا سعيد بوجودي في فريق يثق في مدربه، أنا هنا للفوز بالألقاب وأثق من أننا نملك الكفاءة والمدرب لفعل ذلك.



ونفى انشيلوتي التقارير الإعلامية التي أشارت إلى رحيل التشيلي أرتورو فيدال عن بايرن وشدد المدرب على أن لاعب الوسط باق مع الفريق.



ويأمل أنشيلوتي في أن يقدم فريقه أداء أفضل أمام تشيلسي بطل إنجلترا في افتتاح بطولة الكأس الدولية في سنغافورة غدا الثلاثاء.



وقال المدرب الإيطالي: من المقبول أن نرتكب أخطاء في هذا الوقت لاننا نستعد للموسم الجديد. سنستفيد من ذلك للاستعداد بشكل جيد وتحسين الأمور التي يجب أن تظهر بشكل أفضل.