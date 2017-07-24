الاتحاد الأوروبي يحرم بيلي من مواجهة ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الإثنين أن إيريك بيلي مدافع مانشستر يونايتد تم ايقافه لثلاث مباريات أوروبية بسبب سلوكه العنيف وسيغيب عن لقاء كأس السوبر الأوروبية الشهر المقبل أمام ريال مدريد الإسباني.



وطرد بيلي ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام سيلتا فيغو الإسباني في أولد ترافورد في 11 مايو الماضي.



وأضاع الطرد على مدافع ساحل العاج فرصة اللعب في نهائي الدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام الهولندي والتي مثلت أول مباراة في عقوبة ايقافه.



وستكون المباراة المقبلة ليونايتد على الصعيد الأوروبي هي كأس السوبر أمام ريال مدريد بطل دوري الأبطال في الثامن من أغسطس المقبل في سكوبيا عاصمة مقدونيا.



وسيتم إيقاف بيلي عن أول مباراة ليونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث سيشارك الفريق الذي يدربه جوزيه مورينيو بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي.