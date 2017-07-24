بيكيه يؤكد عبر "إنستغرام" استمرار نيمار في برشلونة

أكد الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، استمرار زميله البرازيلي نيمار داسيلفا في صفوف الفريق، وتجاهل عرض باريس سان جيرمان لضمه خلال الصيف الحالي، عندما نشر صورة له مع زميله المهاجم وكتب "سيبقى".

واحتل نيمار عناوين الصحف العالمية خلال الفترة الماضية، وانتشرت أخبار عن عزمه الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعدما يدفع الفرنسيون 222 مليون يورو الذي يمثل الشرط الجزائي لعقد نيمار الأخير مع برشلونة.

ووضع بيكيه، النشط على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له ولنيمار في الولايات المتحدة حيث يعسكر فريقهما حالياً، وكتب باللغة الإسبانية "سيبقى".



ونشرت الصحف الإسبانية خلال الأسبوعين الماضيين أخباراً عن قرب انتقال نيمار إلى النادي الفرنسي بعد دفع الشرط الجزائي، وحصول والده على مبلغ 100 مليون يورو بعد التوقيع مباشرة، بالإضافة إلى راتب شهري يبلغ مليوني يورو.

وانتقل نيمار إلى برشلونة صيف 2013، وحقق مع النادي بطولة الدوري الإسباني مرتين، و3 مرات كأس الملك الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني مرتين وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2015.