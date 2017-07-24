صحافة كاتالونيا: نيمار تلاعب ببرشلونة

من المتوقع أن تترك الأحاديث والشائعات المثارة هنا وهناك حول انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي أثارا سلبية كبيرة في برشلونة بغض النظر عن نجاح الصفقة من عدمها في نهاية المطاف.



وتعد المقالات التي نشرتها صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتان يوم الاثنين أكبر دليل على هذا التصور.



ووجهت الصحيفتان، اللتان تصدران في إقليم كتالونيا ، معقل برشلونة، سهام انتقاداتها إلى تصرفات اللاعب البرازيلي واتهمته بالتسبب في البلبلة التي تغلف مسلسل رحيله عن برشلونة.



وكان ارنست فلوتش، رئيس تحرير صحيفة "سبورت" الأكثر انتقادا لنيمار، حيث خصص مقاله بالكامل للحديث عن تصرفات اللاعب غير المقبولة من وجهة نظره.



وقال فلوتش: نيمار هو من تلاعب ببرشلونة وليست الصحافة، البلبلة التي حدثت ليس المتسبب فيها الصحافة بل اللاعب نفسه، فهو من كان يقوم بتغيير رأيه من وقت لأخر خلال هذه الأيام، نيمار له الحق في إعادة التفكير كما يحلو له ونحن يتعين علينا أن نحكي عن هذا.

وأضاف: اللاعب والمحيطون به فضلوا عدم الكشف بشكل واضح عن حقيقة موقفهم.



وعلى الجانب الأخر انتهج سانتي نويا، رئيس تحرير "موندو ديبورتيفو"، أسلوبا أكثر لطفا في الحديث عن نيمار، ولكنه رغم ذلك جاء في نفس السياق الذي تحدث ضمن إطاره نظيره في صحيفة "سبورت".



وأشار نويا إلى الصورة التي جمعت بين مدافع برشلونة جيرارد بيكيه وزميله نيمار، على الحساب الرسمي الخاص باللاعب الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



وقال نويا: الجملة التي تم نشرها عبر انستجرام كان يجب أن يقولها نيمار، هو الذي يتعين عليه أن يترك رسالة واضحة.



وكان بيكيه قد نشر يوم الأحد على حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له مع نيمار مصحوبة بعبارة " سيبقى في برشلونة".