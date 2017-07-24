كاسانو يعتزل كرة القدم للمرة الثانية خلال أسبوع

أكد نجم منتخب إيطاليا السابق أنطونيو كاسانو يوم الاثنين أنه سيعتزل كرة القدم بعد صفقة انتقال غير ناجحة لنادي فيرونا.



وجاء إعلان كاسانو (35 عاماً) لتوضيح آخر المستجدات بشأن صفقة انتقاله لفيرونا التي تمت في العاشر من يوليو الجاري لكنه بعد ثمانية أيام فقط أعلن اعتزاله كرة القدم ثم عدل عن قراره بعد ساعات قليلة.



وقال كاسانو في الرسالة الأولى عبر صفحة زوجته كارولينا مارسياليس على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: اعتزم ترك كرة القدم، فقط لا اشعر بالرغبة في الاستمرار مع فيرونا، أنا في حالة جسدية جيدة جدا حيث ظهر ذلك جليا خلال 15 يوما من التدريبات، ولكن من الناحية الذهنية لا اشعر بالالهام للاستمرار في هذا النادي.



وعاد كاسانو وقال في رسالة أخرى: بعد التفكير مليا في الأمر، في النهاية اتخذت قرار، أنطونيو كاسانو لن يلعب كرة القدم مجددا. مقدما اعتذاره لجماهير فيرونا واللاعبين والمدرب والإدارة.



ومن جانبه قال ماوريسيو سيتي رئيس فيرونا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية : هذا الرجل ليس في حالة ذهنية صحيحة، لكن رغم ذلك هو في حالة جيدة جدا على المستويين الجسدي والرياضي. من الناحية الاحترافية لا يمكنك أن تتهمه بارتكاب أي خطأ، لكن من الواضح أنه لا يريد أن يعيش في هدوء وبذهن صاف وسط مجموعة ويرغب في البقاء بالمنزل.



وبعد أن سجل ظهوره الأول مع باري، تنقل كاسانو بين أندية روما وريال مدريد وسامبدوريا وانتر ميلان وبارما، وشارك في 39 مباراة مع المنتخب الإيطالي.



وشارك كاسانو في أكثر من 500 مباراة وسجل 139 هدفا، من بينها 112 هدفا في الدوري الإيطالي.



وكان اخر ظهور لكاسانو في الملاعب من خلال سامبدوريا في موسم 2015-2016 ولكن سامبدوريا حاول بيعه الصيف الماضي ثم استبعده من الفريق الأول بالنادي بعد رفضه الرحيل.