لاعب بوكا.. احتفل بتوقيع عقده فخرج من الملهى بفضيحة

كشفت الصحافة المحلية في الأرجنتين يوم الاثنين أن اللاعب الأرجنتيني ريكاردو سينتوريون، المنضم مؤخرا لصفوف نادي بوكا جونيورز مقابل ستة ملايين دولار ، عاد ليفجر فضيحة جديدة في أحد الملاهي الليلية والذي تم إخراجه منه بواسطة قوات الشرطة.



وتواجد سينتوريون في وقت متأخر من ليلة الأحد، مع مجموعة من أصدقائه، داخل أحد الملاهي الليلية بمدينة لانوس الواقعة على الأطراف الجنوبية للعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



ودخل اللاعب الأرجنتيني في مشادة وشجار مع بعض الحاضرين في المكان، حسبما أفادت اليوم صحيفتا "لاناسيون" و"أوليه" الأرجنتينيتان. وذكرت الصحيفتان أن سينتوريون اضطر إلى الخروج في حماية الشرطة حتى لا يتعرض للاعتداء.



وتسبب الموقف المتأزم الذي صنعه اللاعب في غضب إدارة بوكا جونيورز، التي قررت إدراج بند جديد في تعاقدها مع اللاعب يحد من سلوكياته غير المنضبطة خارج الملعب.



وكان سينتوريون (24 عاماً) قد ودع بوكا جونيورز الشهر الماضي، عندما أنهى مدة إعارته معه والتي استمرت لمدة عام، تألق خلالها بشكل كبير وأصبح أحد نجوم الفريق في بطولة الدوري الأرجنتيني.



وأصر غويرمو باروس سكوليتو، المدير الفني لبوكا جونيورز، على عودة اللاعب مرة أخرى لصفوف الفريق، وطالب إدارة النادي بضرورة التعاقد معه بشكل نهائي.



وبالفعل تعاقدت إدارة بوكا جونيورز مع سينتوريون يوم السبت مقابل خمسة ملايين و700 ألف دولار، ليكون بذلك الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.



وفجر سينتوريون خلال تواجده مع بوكا جونيورز عدة فضائح، أبرزها الشكوى القضائية التي قدمت ضده بسبب اعتداؤه بالضرب على صديقته.



ومن المقرر أن يبدأ اللاعب في المشاركة في استعدادات بوكا جونيورز للموسم الجديد هذا الأسبوع.