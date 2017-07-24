100 مليون يورو في طريقها إلى خزينة بايرن ميونخ

ذكر تقرير إخباري أن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم سيجني ما يقارب 100 مليون يورو (116 مليون دولار) من عائدات البث التليفزيوني لمبارياته في البوندسليجا خلال الموسم المقبل.



وأضاف تقرير مجلة "كيكر" الرياضية أن لايبزغ ، وصيف البطل ، يعيش حالة من السعادة ، علما بأن عائدات البث التليفزيوني لمبارياته في الموسم الجديد تقل عن ثلث المبلغ الذي سيجنيه بايرن.



وأوضحت الصحيفة أن بايرن سيحصد 97.7 مليون يورو بالتحديد ليتربع بذلك على القمة ، ويليه بوروسيا دورتموند (86 مليون يورو) وشالكه (79 مليون يورو) ، وذلك من عائدات بيع حقوق بث مبارياتهم في البوندسليغا داخل ألمانيا وخارجها.



أما لايبزغ ، فيحتل المركز الأخير بين فرق البوندسليجا حيث ينتظر أن يحصد 6ر29 مليون يورو ، علما بأنه أحرز المركز الثاني لدى عودته إلى دوري الدرجة الأولى.



وأشارت المجلة إلى أن الأندية ال36 المنافسة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية ، ستحصل على إجمالي 968 مليون يورو من الحقوق الداخلية و208 ملايين يورو من حقوق التسويق على المستوى الدولي في الموسم المقبل.