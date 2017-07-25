سيميوني يمدد تعاقده مع أتليتكو مدريد

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية يوم الثلاثاء أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدد عقده عاماً إضافياً مع أتلتيكو مدريد ثالث الدوري المحلي لكرة القدم.

وأوضحت الإذاعة أن سيميوني (47 عاما) الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الإسبانية أواخر يونيو 2018 توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد حول تمديد عقده عاماً إضافياً.

وفضل سيميوني في 2016 بعد خسارة أتلتيكو أمام جاره ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) تقليص مدة عقده الاصلي من 2020 إلى 2018، وهو أمر نادر وغير مألوف في عالم كرة القدم.

ومنذ ذلك الحين، خفف سيميوني من وطأة التكهنات حول مصيره مكرراً ارتباطه بالنادي الذي أحرز معه خمسة القاب منها الدوري الأوروبي عام 2012 والدوري الإسباني عام 2014، واصبح يتمتع بشعبية عارمة بين المشجعين.