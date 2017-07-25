كلوب يؤكد: ماركوفيتش سيرحل عن صفوف ليفربول

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي، إن ناديه ينوي بيع جناحه لازار ماركوفيتش خلال فترة الانتقالات الجارية.

وخاض اللاعب الصربي، الذي قضى الموسم الماضي معارا في سبورتنغ لشبونة وهال سيتي، أول مباراة ودية لفريق ليفربول هذا الموسم أمام ترانميري روفرز، لكنه غاب عن تشكيلة الفريق خلال جولة في هونغ كونغ.

وقال كلوب لصحيفة ليفربول إيكو: "بالنسبة للاعب لازار فإنه ليس سرا أنه لو وجد ناديا فإننا سنتفاوض على الأمر".

وأضاف: "هو لاعب جيد جدا وأنا أحبه على المستوى الشخصي. أصبح جاهزا وبات في أفضل حالة منذ تعرفت عليه. قبل ذلك كان يعاني من مشكلات في الفخذ لكنه أصبح على ما يرام. هناك فريق سيكون في حاجة إليه".

وانضم ماركوفيتش (23 عاما) إلى ليفربول قادما من بنفيكا منذ ثلاث سنوات، وشارك في 34 مباراة مع الفريق في كل المسابقات.