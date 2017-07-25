موراتا: تحقق حلمي باللعب تحت قيادة كونتي

يشعر ألفارو موراتا، الوافد الجديد إلى صفوف تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي بالسعادة، لأنه سيلعب أخيراً تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي وضمن فريق يملك القدرة على المنافسة على المستوى الأوروبي.

وانضم موراتا ليوفنتوس قبل بداية موسم 2014-2015 بعد وقت قليل من ترك كونتي للفريق ليتولى تدريب المنتخب الإيطالي.

وعاد الاثنان للعب الآن في ستامفورد بريدج ويبدو المهاجم الإسباني واثقاً من قدرته على التأقلم مع خطط كونتي.

وأبلغ موراتا موقع النادي: "أعرف أن أنطونيو كان يريد ضمي في الماضي وأريد حقا العمل مع أنطونيو وقد جمع بيننا القدر في النهاية".

وأضاف: "كنت محبطاً في عام 2014 عندما توجهت إلى إيطاليا إلا أنني أديت بشكل جيد وخضت عاما جيدا في يوفنتوس. أريد حقا العمل مع هذا المدرب واستطعت تحقيق ذلك في النهاية".

وتابع: "أعرف طريقة عمله والطاقم الذي يعمل معه. أعرف أن الأمر يرتبط بالكثير من الخطط وأحب حقا هذه الطريقة وأعرف حقا كيف ألعب وفقا لطريقته".

ويساند اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 24 عاما مساعي بطل الدوري الممتاز في منافسة كبرى الأندية الأوروبية بما في ذلك ناديه السابق ريال مدريد الذي فاز بثاني ألقابه على التوالي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضاف اللاعب الإسباني: "هناك بعض اللاعبين الجيدين للغاية هنا وأعتقد أن بوسعنا القيام بشيء رائع هذا العام".

وتابع: "من الصعب ترك مدريد لكن الأمر ليس صعباً عندما تحضر إلى فريق مثل تشيلسي يملك تلك المجموعة من اللاعبين وهذا المدرب الفذ".

وزاد: "أعتقد أنا بوسعنا مواجهة ريال مدريد وبرشلونة والفوز عليهما".