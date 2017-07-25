"تشيتشاريتو" ينتقل إلى ويست هام الإنجليزي

أكمل نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي صفقة ضم المهاجم المكسيكي الدولي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" مهاجم باير ليفركوزن الألماني مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.



واحترف هرنانديز لخمسة أعوام في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكنه لم يكن يشارك بشكل أساسي مع الفريق كما لعب لفترة في صفوف ريال مدريد الإسباني.



ووقع تشيتشاريتو عقدا يمتد لثلاثة أعوام مع ويست هام وسيتوجه إلى ألمانيا في غضون الأيام المقبلة للانضمام إلى معسكر الفريق هناك.



وقال المهاجم المكسيكي: سعيد للغاية بالانضمام إلى ويست هام يونايتد، بالنسبة لي فإن الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل دوري في العالم، وعندما جاءت الفرصة كنت مصمما على التوقيع للنادي