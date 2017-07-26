الاتحاد التركي ينفصل عن مدرب المنتخب تريم

فك المدرب المخضرم فاتح تريم ارتباطه بتدريب المنتخب التركي لكرة القدم يوم الأربعاء، بعد أسبوعين فقط من اتهامه بالاعتداء على مالك أحد المطاعم.



وكشف الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان أن الطرفين قررا فك الارتباط كنتيجة لبعض المسائل غير المتعلقة بكرة القدم.



وأظهرت لقطات بالفيديو، تم نشرها في الشهر الحالي، قيام المدرب التركي (63 عاما) بمهاجمة مالك أحد المطاعم بالمركز السياحي ببلدة ألاتشاتي الواقعة غرب تركيا، برفقة صهريه واثنين من حراسه الشخصيين.



وذكرت تقارير إخبارية أن سبب المشاجرة يرجع للتنافس التجاري، حيث يمتلك صهر تريم مطعما مجاورا. وأفادت صحيفة (حرييت) التركية أن مالك المطعم تقدم ببلاغ إلى الشرطة.



وتولى تريم تدريب المنتخب التركي للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، في شهر أغسطس عام 2013، حيث سبق له قيادة عددا من الأندية الكبرى في القارة العجوز مثل ميلان وفيورنتينا الإيطاليين، بالإضافة لغلطة سراي، الذي قاده لكي يصبح أول فريق تركي يتوج بلقب قاري، بعدما أحرز معه بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000.