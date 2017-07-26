بيكيه يؤكد مجدداً: نيمار لن يغادر "كامب نو"

أعرب قلب دفاع برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم جيرار بيكيه مجدداً، عن قناعته بأن النجم البرازيلي نيمار سيبقى في النادي الكتالوني رغم الحديث عن أن باريس سان جرمان الفرنسي مستعد لدفع 222 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

وقال بيكيه عشية المباراة الودية في العاصمة الأميركية واشنطن ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي في كأس الأبطال بنسختها الأميركية: "إنه رأي شخصي مبني على الحديث الذي أجريته معه وعلى حدسي. لكن ما أقوله ليس رسمياً وليس من شأني القول بأنه باق أو راحل".

وسبق لبيكيه أن نشر الأحد صورة على تويتر بصحبة نيمار مرفقة بتعليق "إنه باق" باللغة الإسبانية، إلا أن المعني المباشر بالموضوع التزم الصمت وأبقى الغموض قائما.

ولم يعلق نيمار المتواجد مع زملائه في الولايات المتحدة، حيث يستعد النادي الكتالوني للموسم الجديد، حتى الآن على التقارير بشأن احتمال انتقاله إلى سان جرمان.

وحفلت الصحافة الرياضية خلال الأيام الماضية بتقارير عن احتمال انتقال نيمار إلى صفوف النادي الباريسي الذي فقد الموسم المنصرم لقب الدوري الفرنسي لحساب موناكو، ويجهد لتعزيز تشكيلته بما يضمن له هدفه الأبرز: إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وأكد بيكيه الثلاثاء أن الصورة والتعليق اللذين نشرهما على تويتر لم يزعجا نيمار، مضيفا: "كنت بصحبة نيمار ورفاقه الأمس (الاثنين) في غرفته ولم يكن مستاء على الإطلاق. على العكس، كان سعيدا".

وواصل: "نحن نتحدث معه. علاقتنا وطيدة ليس كزملاء وحسب بل كأصدقاء أيضا"، مستبعدا أن يكون المال خلف تفكير نيمار باحتمال الرحيل عن "كامب نو"، لكنه يرى أن غايات رياضية ستقف خلف خطوة من هذا النوع في حال حصولها.