كومان: مستقبل باركلي مع إيفرتون انتهى

قال رونالد كومان مدرب إيفرتون الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أن لاعب الوسط روس باركلي لم يعد له مستقبل مع إيفرتون عقب رفضه العرض الذي تقدم به مسؤولو النادي.



وسجل باركلي (23 عاما) خمسة أهداف وارسل ثماني تمريرات حاسمة في الدوري الموسم الماضي لينهي إيفرتون في المركز السابع لكنه رفض تمديد عقده مع النادي مع دخوله للعام الأخير في عقده.



وقال كومان لباركلي في مايو الماضي إنه سيتم بيعه إذا لم يقبل العرض المقدم اليه. وأشار كومان إلى أن إيفرتون لم يتلق أي عروض لضم اللاعب الذي يتعافى حاليا من اصابة في أعلى الفخذ.



وأضاف كومان في تصريحات للصحفيين قبل مباراة إيفرتون أمام روزومبيروك السلوفاكي في ذهاب تصفيات الدوري الأوروبي: حالته ليست خطيرة. قدمنا عرضا جيدا له لتجديد عقده. رفض وقال لي أنه يتطلع لتحد جديد.



وتابع الامر واضح حقا. اتطلع للاعبين آخرين...وهؤلاء هم أولوياتي حاليا وليس روس مع كل الاحترام له وذلك لان هذا هو قراره. الجميع يعرف الوضع جيدا. ابلغني بذلك في نهاية الموسم الماضي.