مورينيو: يونايتد سينافس بقوة على لقب الدوري

قال المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، إن مانشستر يونايتد بات أفضل جاهزية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد، لكنه أقر بأن فريقه يحتاج إلى تحسن أكبر للمنافسة على لقب دوري الأبطال.

وأنهى مانشستر يونايتد موسمه الأول تحت قيادة مورينيو بإحراز لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية بينما حل سادسا في ترتيب الدوري الممتاز بفارق 24 نقطة عن تشيلسي حامل اللقب.

وقال مدرب ريال مدريد السابق في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أعتقد أن هذا الموسم سيكون أكثر صعوبة، ولكني أعتقد أننا نملك أجواء أفضل للمنافسة على لقب الدوري".

وأضاف: "أعتقد أننا أفضل جاهزية هذا الموسم. ننافس فرقا رائعة أبرمت صفقات متميزة".

وقال: "ولكني أؤمن بفريقي، بطاقتنا، بحماسنا وتعاوننا، أنا أثق في أولادي وسنحاول".

وعلى الرغم من تأهل يونايتد لدور المجموعات بدوري الابطال بعد فوزه بالدوري الاوروبي في مايو ايار يعتقد المدرب البرتغالي أن فريقه لا يزال يتأخر عن منافسيه البارزين في القارة.

وأضاف مورينيو: "ذهبنا إلى الدوري الأوروبي باعتبارنا أحد فرق الصف الأول ولكننا لسنا أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا". وقال: "يجب أن نكون أفضل. أفضل بكثير. ولتحقيق هذا الهدف يتعين أن يسود الانسجام والتفاهم بين اللاعبين".

وضم مدرب تشيلسي السابق، المهاجم روميلو لوكاكو من إيفرتون والمدافع السويدي الدولي فيكتور ليندلوف من بنفيكا خلال فترة الانتقالات الحالية ويأمل في ضم لاعبين اثنين آخرين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال: "التعاقد مع لاعب وسط سيمنحنا المزيد من الخيارات. أسعى أيضا للتعاقد مع مهاجم يجيد اللعب على الأطراف ليمنحني المزيد من الخيارات الهجومية".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن المدرب البرتغالي يسعى إلى التعاقد مع نيمانيا ماتيتش لاعب تشيلسي، وإيريك داير لاعب توتنهام

في مركز خط الوسط، وجناح إنترناسيونالي إيفان بريسيتش في مركز المهاجم.

ويستهل مانشستر يونايتد حملته في الموسم الجديد بمواجهة وست هام يونايتد في 13 أغسطس آب على ملعب أولد ترافورد.