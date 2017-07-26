نوليتو: "طقس" مانشستر أعادني إلى إسبانيا

اعترف الإسباني الدولي نوليتو بأن الأجواء والطقس والعائلة كانت من أبرز الأسباب وراء عودته للعب في إسبانيا من خلال انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أشبيلية الإسباني.



وأوضح اللاعب ، خلال تقديمه في ناديه الجديد إلى وسائل الإعلام أنه في غاية السعادة للعودة إلى اللعب في إسبانيا وأن عائلته لعبت دورا بارزا في قرار العودة.



وأكد أن هذا الانتقال يغمره بالسعادة وأنه لا يشعر بالندم على الرحيل من مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي لأنه كان يتمنى العودة لبلاده.



وقال نوليتو : لا أرى أنني عدت خطوة إلى الوراء في مسيرتي الكروية ، على الأقل ، فيما يتعلق بهذا الانتقال. مشيرا إلى أن أشبيلية من أبرز الأندية في إسبانيا وأوروبا كما يأتي في معظم الأحيان ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإسباني.



وأضاف : كنت أتمنى العودة للدوري الأسباني وأشعر الآن بالسعادة لقراري. لست نادما ولا أرى أنني سأشعر بالندم.



وأعرب نوليتو عن أمله في أن يحظى بفرصة جيدة للمشاركة في مباريات الفريق من أجل إسعاد الجماهير والمساهمة في تحقيق الألقاب والبطولات.



وأكد نوليتو أن مصر سعادته هو العودة للعب بالقرب من مدينة قادش مسقط رأسه بجنوب إسبانيا وعاد ليكون بجوار عائلته بعد ابتعاد عنها لنحو 15 عاما.



واعترف نوليتو بأن الطقس والعائلة كانا من أبرز الأسباب وراء حرصه على العودة إلى إسبانيا. وقال : في أول أسبوع لي بمانشستر ، هطلت الأمطار بغزارة. في مانشستر ، فلسفة مختلفة وطقس مختلف وأناس مختلفون. كنت أرغب في التغيير. حتى الآن ، لا أصدق أنني هنا.. سنحت لي الفرصة للعودة إلى بلدي وبالقرب من منزلي واللعب لناد كبير.



كما أعرب نوليتو عن امتنانه لمواطنه بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي ساعده في مرحلة المفاوضات.



كما أكد أن هناك العديد من الأمور يجب أن يشكر جوارديولا عليها حيث منح جوارديولا اللاعب الفرصة للمشاركة للمرة الأولى مع فريق برشلونة قبل سنوات كما ساعده الآن على الانتقال لفريق كبير.