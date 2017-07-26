نيمار يشترط: تعاقدوا مع "صديقي".. أو سأرحل إلى باريس

اشترط البرازيلي نيمار على إدارة برشلونة التعاقد مع فيليبي كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي من أجل الاستمرار في الفريق الكتالوني، أو الرحيل إلى باريس سان جيرمان بعد كسر عقده الممتد 4 أعوام.

وبعدما هدأت عاصفة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان عقب تأكيدات بيكيه الاستمرار، اعترف الأخير بأن ما كتبه عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" ليس رسمياً، وقال: إنه رأي شخصي مبني على الحديث الذي أجريته معه وعلى حدسي. لكن ما أقوله ليس رسمياً وليس من شأني القول بأنه باق أو راحل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة إن نيمار طلب من إدارة الفريق التعاقد مع فيليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذا ما أرادوا استمرار الضلع الثالث من أضلاع مثلث "إم إس إن" الشهير إلى جانب لويس سواريز وليونيل ميسي.

وأكدت إذاعة "راك 1" الإسبانية اتفاق برشلونة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء اتفاق برشلونة التام مع البرازيلي كوتينيو على كافة بنود عقده الشخصية، قبل الانتقال لمفاوضة إدارة ليفربول من أجل التقدم بعرض رسمي لشراء عقده بمبلغ قد يصل إلى 100 مليون يورو، مع إدراج بعض اللاعبين في الصفقة مثل رافينيا.

وكان يورغن كلوب قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري رفضه التام رحيل صانع الألعاب الشاب الذي أسهم بـ20 هدفاً لليفربول الموسم الماضي، مؤكداً أنه كان سيمنع صفقة انتقال لويس سواريز التي تمت قبل 3 أعوام بين برشلونة وليفربول مقابل 80 مليون يورو.

ويعتبر كوتينيو من المقربين لنيمار داخل عالم كرة القدم، بدءاً من مشاركاتهما مع الفئات العمرية للمنتخب البرازيلي في الأعوام الماضية، ووصولاً إلى مساهمتهما بتأهل المنتخب إلى مونديال روسيا 2018.