ماذا قال فينغر عن عودة سانشيز إلى التدريبات؟

يعتزم النجم التشيلي الدولي، أليكسيس سانشيز، العودة إلى تدريبات فريقه أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد المقبل، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، في ظل استمرار التكهنات حول مستقبله مع النادي اللندني.

وكان سانشيز، الذي ينتهي تعاقده مع أرسنال في الموسم القادم، قد حصل على عطلة، بعدما ساهم في تأهل منتخب بلاده للمباراة النهائية ببطولة كأس القارات بروسيا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وسيشارك سانشيز في التدريبات برفقة زميله الألماني شكودران موستافي، الذي سيعود هو الآخر للفريق الملقب بـ(المدفعجية) بعد انتهاء عطلته عقب مشاركته مع منتخب ألمانيا( الملقب بالماكينات) الذي توج بكأس القارات، وذلك قبل مباراة أرسنال الودية مع أشبيلية الإسباني.

وصرح الفرنسي آرسين فينغر، مدرب أرسنال اليوم الخميس: "أليكسيس وموستافي سيشاركان في أول حصة تدريبية لهما يوم الأحد القادم، وهو نفس اليوم الذي سنلاقي فيه أشبيلية".

وأوضح فينغر أنه سوف يتمهل قبل أن يتخذ القرار بشأن الاستعانة بهما خلال لقاء الفريق مع ليستر سيتي يوم 11 أغسطس القادم، في مستهل مبارياتهما بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وقال فينغر: "ينبغي قبل أي شيء إخضاع اللاعبين لفحص دقيق للتأكد من جاهزيتهما البدنية بعد انتهاء العطلة".

وأضاف مدرب أرسنال: "بعد معرفة وضعهما البدني، فإنهما سيكونان بحاجة للوصول إلى معدل السرعة المعتاد الخاص بهما".

وكانت تقارير صحافية قد ربطت سانشيز بالانتقال إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما بعدما أعرب عن رغبته في اللعب ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وكان أرسنال، الذي أخفق في التأهل للمسابقة القارية عقب حصوله على المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قد أكد في أكثر من مناسبة عدم عزمه الاستغناء عن خدمات النجم التشيلي.