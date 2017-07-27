الإصابة تحرم السيتي من جهود لاعبه الجديد

من المقرر أن يغيب بنيامين ميندي المنضم حديثاً لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن بداية مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تعافيه من إصابة في الفخذ.

وانتقل المدافع لمانشستر سيتي من نادي موناكو الفرنسي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) يوم الاثنين الماضي، ومنذ ذلك الوقت يحصل اللاعب على العلاج بعدما انضم لجولة الفريق الإعدادية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال جوسيب غوارديولا بعد فوز فريقه أمس الأربعاء على ريال مدريد 4 - 1 في لوس أنجلوس: "ميندي لديه إصابة عضلية ويحتاج من أسبوعين لثلاثة للشفاء. لا نريد أن نجازف".

ويستهل مانشستر سيتي مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام برايتون يوم 12 أغسطس المقبل.