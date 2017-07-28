غوارديولا: أرغب بالبقاء فترة أطول مع مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه يرغب في الاستمرار لأطول فترة ممكنة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وبناء تشكيلة يمكنها أن تحقق نجاحا لفترة طويلة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (261.48 مليون دولار) على التعاقد مع لاعبين بعدما أخفق غوارديولا في الفوز بأي لقب لأول مرة خلال مسيرته التدريبية الموسم الماضي.

وقال غوارديولا الذي سيبدأ العام الثاني في تعاقده الممتد لثلاث سنوات هذا الموسم للصحافيين: "سأحاول الاستمرار لأطول فترة ممكنة لمساعدة النادي على مواصلة التقدم ومنافسة الكبار".

وتابع: "لا أحد يدري ما الذي سيحدث. بالنسبة لجميع المدربين في العالم الأمر كله يتعلق بالنتائج".

وبذل غوارديولا جهودا كبيرة لخفض متوسط أعمار اللاعبين في تشكيلة سيتي، حيث أشرف على رحيل بابلو زاباليتا وجايل كليشي وبكاري سانيا والكسندر كولاروف منذ نهاية الموسم الماضي.

وتعاقد أيضا مع العديد من اللاعبين الشبان، من بينهم الحارس إيدرسون، ولاعب الوسط برناردو سيلفا، والظهير بنيامين ميندي.

وأضاف غوارديولا: "وصل لاعبون جدد إلى النادي، وكلنا نعرف الطاقة التي يجلبونها معهم ما يمنحنا فرصة جيدة للمنافسة على الألقاب".

وتابع: "متوسط أعمار اللاعبين جيدة للخمس والست والسبع سنوات المقبلة".

وأكد غوارديولا أيضا أن ميندي سيغيب لفترة قد تصل لثلاثة أسابيع بسبب شد في الفخذ قد يجبر اللاعب الدولي الفرنسي على الغياب عن مباراة سيتي الافتتاحية في الدوري أمام مضيفه برايتون آند هوف البيون في 12 أغسطس.

وقال غوارديولا: "للأسف يعاني من إصابة وليس جاهزا للأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".