كونتي: أسعى إلى تعزيز صفوف تشيلسي

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل إنكلترا لكرة القدم، أنه يجري محادثات يومية مع مسؤولي النادي من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل.

ويستعد تشيلسي للدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز، وأيضا للمشاركة في دوري أبطال اوروبا.

وقال كونتي الجمعة في سنغافورة حيث يستعد الفريق: "أجري محادثات يومية مع إدارة النادي حول سبل تعزيز الفريق"، مضيفا: "النادي يعرف جيدا أفكاري والمراكز التي يجب تعزيزها، فإذا كان ذلك ممكنا فهذا جيد، وإذا لم يكن، فإننا سنواصل طريقنا".

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن تشيلسي مهتم بلاعب وسط منتخب انكلترا ونادي أرسنال أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين، والدولي الآخر روس باركلي مدافع إيفرتون.

ويلتقي تشيلسي السبت مع إنتر ميلان الإيطالي في سنغافورة، وسيشرك في المباراة عناصره الأساسية، كما أنه سيدفع بمهاجمه الجديد الإسباني الفارو موراتا أساسيا للمرة الأولى.

وتعاقد تشيلسي مع موراتا الأسبوع الماضي من ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 80 مليون يورو (92 مليون دولار).

وشارك موراتا في الشوط الثاني من المباراة الإعدادية التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الثلاثاء الماضي، وكانت له تمريرة حاسمة.

وأضاف كونتي: "من المهم جدا أن يصل اللاعبون إلى جهوزية بدنية جيدة في أقرب فترة ممكنة، ولهذا السبب سنشرك أفضل 11 لاعبا (ضد إنتر)".

وضم تشيلسي أيضا لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو من موناكو الفرنسي، ولاعب الوسط الألماني أنطونيو روديغر من روما الإيطالي.

ويستعد تشيلسي للقاء جاره أرسنال في السادس من أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي في مباراة درع المجتمع التي تجمع بطلي الدوري والكأس.