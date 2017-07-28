لماذا غضب نيمار وغادر تدريب برشلونة؟

غادر نيمار مهاجم برشلونة بطل كأس إسبانيا لكرة القدم تدريب الفريق في الولايات المتحدة، أمس الخميس، بعد اشتباكه مع أحد زملائه وسط تكهنات عن انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة.

وألغى المهاجم البرازيلي حدثا ترويجيا بالصين كان سيشارك فيه الأسبوع المقبل بسبب "انشغاله بصفقة انتقال".

وغادر نيمار التدريب الأخير للفريق استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد غدا السبت في ميامي في نهائي كأس الأبطال الدولية بعد اشتباكه مع زميله نيلسون سيميدو. وزادت التكهنات بشأن رحيله عن النادي القطالوني وانشغال ذهنه بالانضمام لسان جيرمان بعدما نشر وكيل سفر صيني كان يرتب رحلة نيمار إلى البلد الآسيوي تعليقا على حسابه على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي يقول فيه إن المهاجم البرازيلي "ألغى الرحلة بسبب انشغاله برحيله عن برشلونة".

وأعلنت الشركة الراعية للحدث الذي كان مقررا أنه يحضره نيمار في شنغهاي يوم الاثنين المقبل أنها سترد ثمن التذاكر للجماهير.

وذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان عقد مفاوضات مع برشلونة بشأن انتقال المهاجم البالغ عمره 25 عاما مقابل صفقة ستحطم الرقم القياسي العالمي الذي دفعه مانشستر يونايتد لجلب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس العام الماضي وقدره 89 مليون جنيه استرليني (117 مليون دولار).

ويتضمن عقد نيمار مع برشلونة شرطا جزائيا قدره أكثر من 200 مليون يورو (234 مليون دولار)، لكن يبدو أن هذا الرقم لا يؤثر على نية سان جيرمان المدعوم ماليا من جهات قطرية في التعاقد مع النجم البرازيلي.