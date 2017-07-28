هل باريس سان جيرمان وراء إلغاء نيمار لرحلة الصين؟

أكدت وكالة صينية للسفر أن البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، ألغى الجمعة رحلة إلى شنغهاي الصينية مقررة في 31 يوليو للقاء مشجعين "لأنه مشغول بإدارة قضية انتقال" إلى ناد آخر.

وكان من المتوقع أن يتوجه نيمار الاثنين إلى أحد الفنادق الفخمة في شنغهاي للقاء مشجعين، دفع كل واحد منهم 199 يوان (25 يورو) لرؤيته.

وكان الحدث من تنظيم "سي تريب" أكبر وكالة سفر عبر الانترنت في الصين.

وقالت الوكالة لموقع ويبو الصيني إن "نيمار وفريقه مشغولان بإدارة قضية انتقال، ولا يمكنه تأكيد حضوره إلى اللقاء المقرر في 31 يوليو في شنغهاي. وتم بالتالي إلغاء اللقاء".

وتابع: "سنعيد كامل المبالغ التي دفعت مقابل التذاكر، وسنقدم لعملائنا أيضا التعويض المناسب".

وتشغل أخبار انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية تبلغ 222 مليون يورو (256.78 مليون دولار) الوسط الكروي العالمي منذ أيام، لكن اللاعب لا يزال يلتزم الصمت في هذا الصدد.

وسجل نيمار ثلاثة أهداف في مباراتين إعداديتين للموسم الجديد في الولايات المتحدة، هدفان في مرمى يوفنتوس الإيطالي (2-1) وهدف في مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي (1-صفر).

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في ميامي السبت في مباراته الأخيرة ضمن جولته الأميركية.

وكانت شبكة "أي أس بي أن" نقلت الخميس عن مصدر أن نيمار لن يعود مع الفريق إلى كتالونيا بعد مباراة الـ"كلاسيكو".

وكشف المصدر للشبكة الأميركية أن نيمار سيسافر بعد المباراة إلى الصين من أجل حملة اعلانية ترويجية خاصة ببرشلونة، ومن ثم سيلتحق بالمعسكر التدريبي لباريس سان جرمان، لكن إعلانا رسميا لن يصدر قبل انتهاء زيارته إلى الصين.